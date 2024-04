FANTACALCIO: MALUS AL CUORE – Il flop della giornata 32: Matias Soulè

Permalosamente, CN24 individua il giocatore più deludente del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Matias Soulè.

Chat gruppo WhatsApp: Fantacalcio lega colleghi.

Gigi-AC Picchia

“Leggo numerosi commenti sarcastici nei confronti di Matias Soulè e questo non lo accetto. Sono il primo a ridere e scherzare sul fantacalcio, ma alcune cose vanno oltre, nonostante si parli di un gioco non è nemmeno bello schernire il fantacalcista che l’ha schierato, e direi le stesse cose anche se fosse qualcuno di voi ad averlo in rosa e non io, perché si tratta comunque di un calciatore che ha fatto finora una stagione fantastica. Parliamo tanto di giovani a cui in Italia non viene dato spazio e poi lo deridiamo così? La comunità fantacalcistica ha anche un suo peso nel mondo calcio e noi tutti dobbiamo essere consapevoli e commentare con responsabilità. Onore a Di Francesco che gli ha dato enorme fiducia, schierandolo sempre e comunque titolare dalla terza giornata in poi. Matias è un ragazzo eccezionale, con delle doti fuori dal comune. Ha compiuto appena ieri 21 anni e ha fatto vedere sia in Serie A che nella sua nazionale delle potenzialità ancora superiori di quelle che già abbiamo potuto ammirare. Umile, con i piedi per terra, con la voglia di migliorarsi. Magari i nostri giovani fossero tutti come lui! Sbaglia chi lo irride per un rigore sbagliato. E ripeto, direi le stesse cose se non ce l’avessi io al fantacalcio. I rigori bisogna avere il coraggio di tirarli e Soulè si è preso le sue responsabilità. Sapete cosa vi dico? Che sono contento che l’abbia sbagliato. Sì, perché queste sono cose che formano un giocatore, e io vado oltre il fantacalcio. Ho perso la mia partita, e allora? Sapete quanto invece è importante la crescita di un giovane? Mi sta molto più a cuore. Perché io amo il calcio al di là del tifo e soprattutto al di là del fantacalcio. Sono fiero di avere in rosa il giovane più promettente della Serie A e sono ancora più fiero di averlo schierato al fantacalcio.”

Mario-blackandwhite

“ahahahah tutte ca**ate”

Giova-Atletico aperitivo

“Sei un rosicone gigi!”

Pelo-Triplete

“Gigi pure da ultimo rosichi così, fai pena dai”

Toni-Longobarda

“Gigi ti ho battuto 3 a 0 anche con il rigore di Soulè non cambiava niente”

Darione-FC Blaugrana

“grande gigi ti sta anche a cuore mettere il centone a fine anno! ahahah”

[Gigi-AC Picchia ha abbandonato il gruppo]