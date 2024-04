FANTACALCIO: MALUS AL CUORE – Il flop della giornata 30: Matteo Pessina

Maldestramente, CN24 individua il giocatore più deludente del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Matteo Pessina.

Il giornalino di Gian Pessina Burrasca

Ti riapro prima d’andare a letto, giornalino mio, perché questo pomeriggio m’è successo un affare serio.

Verso le quattro è venuto il signor Ricci. E’ un coso antipatico, tutto granata e con quel nome buffo. I miei amici hanno proprio ragione a prenderlo in giro!

Dunque io ero in area che passeggiavo tranquillamente, quando lui mi dice con quella sua vocina di gatto scorticato: -Ho un fastidioso prurito sulla spalla, ti va di darmi una bella grattata?- Io, naturalmente, gliel’ho subito data, che mi costava, e lui è caduto e si è messo a gridare forte, davanti a tutti.

All’inizio i miei compagni ridevano come matti, ma appena il signore col fischietto ha soffiato forte e indicato il dischetto, questi si sono messi ad urlare e facevano di tutto per zittirlo, ma lui duro ha voluto concedere lo stesso il rigore.

-Perché hai fatto questa sciocchezza?- mi ha chiesto il mister. Ma senza ascoltare la mia risposta si è girato senza più rivolgermi la parola. Bella educazione!

E allora, invece di prendersela con quel Ricci, anche tutti i miei compagni se la son presa con me, gridando e minacciando. Alcuni si sono messi a piangere come delle fontane!

Andate a fare un favore a uno con un prurito!

Basta! Adesso me ne vado in doccia, ho urlato. E così ho sgambettato un ragazzo che mi passava vicino, il signor arbitro ha fischiato di nuovo e mi ha sventolato un bel foglietto rosso.

L’avessi mai fatto! Tutti a darmi del disgraziato! A dire che per colpa mia era andata all’aria la partita!

Io vorrei sapere che gran male ho fatto alla fin fine, pensavo di fare un favore a lasciarli giocare in pace.

Oh! Che giornata disgraziata! Ma da ora in avanti, giornalino mio, giuro che non ascolterò più nessuno, perché queste stupidaggini di calcio e di fantacalcio mi danno sui nervi. Bonus e malus e altre parolacce simili… fatemi il favore, in futuro cercatevi dei giochi più divertenti e che non vi facciano agitare così!