FANTACALCIO – LA MATURITÀ DELLA JUVENTUS

Thiago Motta, in partenza per la trasferta di Lecce, carica al massimo i suoi uomini:

Alfonso, su, legati le scarpe.

Filippo, la merendina l’hai presa?

Augusto, dai che Perin ci aspetta che ha finito di montare le alzatine in macchina.

Come dici Diego? No, Savo non viene, te l’ho spiegato, si è fatto la bua, giocherai con qualcun’altro.

Ok, dai che siamo in ritardo. Tutti pronti? Bene, andate prima a dare un bell’abbraccio a Giuntoli e poi partiamo… Oh, bravi…

Ciao ciao Cristiano, ti portiamo un piccolo pensierino. Uno solo per volta.