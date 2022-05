Ferrara: «Vlahovic è un grande giocatore, ma come tutti deve adattarsi»

Ciro Ferrara del momento che sta attraversando Vlahovic e della finale di domani sera di Coppa Italia tra Juventus e Inter

Ciro Ferrara è intervenuto all’evento organizzato da Frecciarossa alla vigilia della finale di Coppa Italia. Le dichiarazioni.

JUVE INTER – «E’ una finale e in quanto tale sfugge a qualsiasi considerazione. Le motivazioni in una finale sono importantissime e faranno la differenza».

VLAHOVIC – «E’ un grande giocatore, è molto giovane ma credo che come per tutti i giovani ci sia bisogno di un adattamento alla nuova squadra e alla nuova realtà in senso totale. Come tutti gli attaccanti può attraversa un momento più opaco ma alla fine risponderà presente, ha le qualità per farlo».