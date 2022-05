Milinkovic, il c.t. della Serbia consiglia: «Vada alla Juve, è una istituzione»

Il c.t. della Serbia Stojkovic consiglia Milinkovic-Savic su dove trasferirsi nella prossima finestra di mercato

Il c.t. della Serbia Dragan Stojkovic ha parlato a Tuttosport. Di seguito le sue parole su Milinkovic-Savic, obiettivo di mercato della Juventus.

CONSIGLIO – «Gli direi di andare alla Juventus! Perché la Juventus è una istituzione. E soprattutto perché in bianconero gioca già Dusan Vlahovic. Sarebbe più facile anche per me, mi basterebbe seguire una sola partita per vederli entrambi… A parte le battute, Sergej è un giocatore perfetto per la squadra di Allegri. Io guardo tutte le gare della Juventus e un centrocampista come Milinkovic manca. Sergej ha fisico, assist, gol e conosce bene il campionato italiano. Però… Io faccio il tifo per Milinkovic Savic alla Juventus, ma non dipende da me. Conteranno le intenzioni di Agnelli e Lotito».



VLAHOVIC – «Oltre che compagni di Nazionale, sono amici. Penso che Dusan e Sergej avranno parlato della possibilità e sono sicuro che Vlahovic sarebbe contentissimo nel caso. Ma dipenderà dalla Juventus e dalla Lazio. Io vicino alla Juve? Sì, ai tempi in cui giocavo nella Stella Rossa. Ma Bernard Tapie, lo storico presidente del Marsiglia, fu il più veloce a farmi firmare un contratto. Ricordo che mi raggiunse a Belgrado con un aereo privato per anticipare la concorrenza della Juventus e anche quella del Milan di Silvio Berlusconi».

