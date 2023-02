FIFA The Best, anche Mancini ha votato Messi. Solo in tre controcorrente

FIFA The Best, svelati i voti dei principali commissari tecnici delle Nazionali europee e non: solo in tre non hanno preferito Messi

Nella serata di ieri Lionel Messi ha vinto il FIFA The Best, ricevendo i voti di sette ct delle principali Nazionali, tra cui anche il nostro Roberto Mancini. Solo in tre non lo hanno preferito alla concorrenza, come si può vedere dalla lista che segue.

Lionel Scaloni

1° Lionel Messi

2° Julian Alvarez

3° Luka Modric

Tite

1° Neymar

2° Lionel Messi

3° Kylian Mbappe

Gareth Southgate

1° Lionel Messi

2° Luka Modric

3° Kylian Mbappe

Didier Deschamps

1° Kylian Mbappe

2° Karim Benzema

3° Lionel Messi

Hansi Flick

1° Lionel Messi

2° Luka Modric

3° Robert Lewandowski

Roberto Mancini

1° Lionel Messi

2° Kylian Mbappe

3° Neymar

Walid Regragui

1° Lionel Messi

2° Kylian Mbappe

3° Achraf Hakimi

Ronald Koeman

1° Lionel Messi

2° Luka Modric

3° Jude Bellingham

Roberto Martinez

1° Lionel Messi

2° Kevin De Bruyne

3° Kylian Mbappe

Luis de la Fuente

1° Julian Alvarez

2° Jude Bellingham

3° Luka Modric