Finalissima Spagna Argentina a rischio? Le tensioni in Medio Oriente possono portare a questa decisione drastica! Cosa sta succedendo

Finalissima Spagna Argentina a rischio? Le tensioni in Medio Oriente stanno modificando lo scenario. Ecco cosa potrebbe succedere

L’escalation delle tensioni in Medio Oriente proietta la sua ombra anche sul grande calcio internazionale. Al centro dei riflettori c’è la tanto attesa Finalissima, il prestigioso scontro che metterà di fronte Spagna e Argentina, attualmente previsto per il 27 marzo nello stadio di Lusail, in Qatar. Le massime istituzioni calcistiche si sono messe in moto per monitorare la situazione e garantire che l’evento si svolga senza alcun rischio.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il comunicato ufficiale della UEFA

L’organismo europeo, che organizza la partita in stretta collaborazione con la CONMEBOL, ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione. Attraverso una nota ufficiale concisa ma inequivocabile, l’istituzione guidata da Aleksander Čeferin ha dichiarato: “Con rispetto alla Finalissima programmata per il 27 marzo, la UEFA sta monitorizzando e valutando accuratamente tutti gli sviluppi della situazione in cooperazione con la CONMEBOL e il COL”.

La situazione attuale e i nodi organizzativi Nella giornata di lunedì sono ufficialmente iniziati i colloqui tra tutte le parti in causa per delineare le decisioni da prendere. Ecco l’attuale quadro organizzativo:

• Conferma temporanea: al momento, la partita in territorio qatariota procede esattamente come previsto originariamente.

• Gestione dell’evento: il match è organizzato in prima persona dal Comitato Supremo del Qatar, un dettaglio che permette al momento di mantenere la gara in calendario.

• Lo stop interno: la federazione calcistica del Paese, al contrario del Comitato Supremo, ha infatti già provveduto a sospendere precauzionalmente tutte le proprie competizioni e i propri incontri nazionali.

Le alternative sul tavolo e la priorità sicurezza

È innegabile che il contesto attuale non sia dei migliori. Per questo motivo, i vertici del calcio internazionale non vogliono farsi trovare impreparati e stanno già prendendo in considerazione altre opzioni per sostituire la sede dell’incontro, nel caso in cui la situazione di allerta dovesse persistere. La linea tracciata è chiara e non ammette deroghe: UEFA, CONMEBOL, RFEF (Spagna) e AFA (Argentina) acconsentiranno a far viaggiare i propri rappresentanti solamente se sarà garantita la piena e totale sicurezza per tutti i protagonisti.