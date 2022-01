Fiorentina, accordo con il Basilea per Cabral: le cifre dell’affare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fiorentina ha individuato il sostituto di Vlahovic in Cabral, per il quale è stato raggiunto un accordo con il Basilea

Come riferito da Gianluca Di Marzio, Arthur Cabral sarà un prossimo giocatore della Fiorentina. Accordo tra i viola e il Basilea per l’acquisto a titolo definitivo del brasiliano in cambio di 16 milioni di euro (14 di base più bonus facilmente raggiungibili).

Il giocatore, nei piani, sarà il sostituto di Dusan Vlahovic, ormai prossimo alla Juventus.