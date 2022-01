Fiorentina, Biraghi: «Rigore? Deluso per la mancata vittoria. Ci servirà per il futuro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la partita contro il Cagliari.

PRESTAZIONE – «Questo è il calcio, sbagliare, fare giusto… questa volta ho sbagliato il rigore, non mi interessa tanto a livello personale, ma più che altro perché la squadra aveva iniziato molto bene, quindi andare in vantaggio poteva darci una spinta in più e far perdere un po’ più di fiducia a loro ma poi purtroppo è andata così… siamo stati bravi».

ERRORI – «Io ho sbagliato il rigore nel primo tempo abbiamo fatti 6-7 riconquiste della palla, siamo arrivati negli ultimi 25 metri che ci è mancato l’ultimo tiro, diciamo che su 6-7 volte che ci siamo arrivati potevamo creare 2-3 palle gol. Siamo andati in svantaggio su un calcio d’angolo e poi si era messa male con i rigore e con l’espulsione. Siamo stati bravi a recuperare».

FUTURO – «Sicuramente può servire, chi rimane ha tempo di riposare e lavorare, cercare di migliore le cose che ci mancano. Dobbiamo essere contenti, io penso che stiamo facendo un grande lavoro e che purtroppo volevamo vincere ma dobbiamo farci lo stesso i complimenti».