Fiorentina Bologna: le migliori 10 valutazioni su X

Le dieci migliori valutazioni riscontrate dopo Fiorentina Bologna di Coppa Italia tra curiosità e piccoli particolari sui social

Prima, durante, dopo. Fiorentina–Bologna, primo quarto di finale di Coppa Italia rivissuto attraverso le fulminanti sintesi su Twitter, ribattezzato X.

1) Prevenzione. Lore, tifoso viola, mette le mani avanti e pensa al mercato prima del fischio d’inizio: «Se stasera dovessimo mai andare fuori in Coppa Italia, la colpa non è del mister di sicuro ma di chi non gli ha fornito in tempo utile soluzioni valide ai problemi noti da tempo».

2) Comunque. Marco Mosciatti ha una certezza a prescindere: «Comunque finirà questa meravigliosa stagione, il Bologna di Thiago Motta è una favola bellissima che diventerà solida realtà attraverso ambizione, lungimiranza e talento. Di chi va in campo e di chi lavora fuori. Testa alta».

3) Cinema. Gian Marco Porcellini vedendo la partita ha questa ispirazione: «Christensen avrebbe avuto la faccia giusta per recitare in “Trainspotting”»

4) Tv. Tripudio di tweet quando Riccardo Trevisani chiama Ferguson “Lewis Hamilton” e confonde Maxime Lopez con Maxi Lopez. Succede.

5) Incanto. Mentalità Milan sogna un acquisto per i rossoneri: «Mamma mia come gioca Zirkzee… Palla incollata, sempre la scelta giusta, non sbaglia una sponda, veloce, fisico, salta di testa, aiuta in pressione. Segna. Sogno».

6) Bravi tutti e due. Lo scrivono in molti. A partire dall’ottimo Riccardo Cucchi: «Passa la Fiorentina ai rigori. Ma entrambe hanno interpretato bene la partita. Pressing alto, giocate ben manovrate, spirito offensivo. Il confronto tra Italiamo e Thiago Motta è confronto tra due allenatori che sanno lavorare bene».

7) Sì, bravi tutti e due. Marco Piccari: «Passa la Fiorentina ai rigori, le due squadre in questa partita hanno esibito qualità di calcio. La conferma di quello che fino ad oggi hanno fatto vedere in campionato.

8) Resistenza. Nicolò Masini di Fioreentinanews: «Non manca lo spirito, manca il materiale. Evidente, ancora una volta, la blasfemia di non dare mano a questo gruppo limitato e ora decimato. Voglia e vulnerabilità commoventi davanti a un Bologna superiore in tutto. Resistenza».

9) La Storia. Sottolineatura statistica doverosa: la Fiorentina ha conquistato la semifinale di Coppa Italia in tre edizioni consecutive per la prima volta nella sua storia nella competizione.

10) Hanno vinto pure in Tv. Fiorentina-Bologna stravince la serata degli ascolti con il 16,5% Con un andamento in crescita percentuale, come spesso succede quando le gare si prolungano. Primo tempo: 14,7%. Secondo tempo: 16,3%. Supplementari: 19,4%. Rigori: 23,6 %.