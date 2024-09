Mercato Fiorentina, adesso è UFFICIALE: il comunicato sulla CESSIONE del centrocampista ceco

Mercato Fiorentina, adesso è UFFICIALE: ecco il comunicato sulla CESSIONE del centrocampista ceco ex viola. Le ultime

Non si è ancora fermato il calciomercato della Fiorentina, infatti, Antonín Barak lascia ufficialmente la viola. Il Kasimpasa ha pochi minuti fa reso noto che il centrocampista, approdato in viola la scorsa stagione dall’Hellas Verona per circa 7 milioni di euro, ha firmato il contratto con club turco.

Barak quindi si trasferisce al Kasimpasa in prestito con diritto di riscatto, fissato a 6 milioni di euro. Lascia quindi l’Italia e il viola park l’ex Hellas Verona.