Fiorentina, i convocati per il Viktoria Plzen: la lista di Italiano

Vincenzo Italiano ha reso noti i convocati per la sfida europea contro il Viktoria Plzen. Ecco i nomi del tecnico

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Viktoria Plzen attraverso i propri canali ufficiali, Per il ritorno della sfida valida per i quarti di finale di Conference League, assente il solito Castrovilli che non è nemmeno in lista UEFA mentre ritorna Nzola.

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, M. Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Kouame, Sottil, Nzola.