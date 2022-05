Fiorentina, due strade per Milenkovic: i viola studiano le alternative

Calciomercato Fiorentina: ancora in dubbio il futuro di Milenkovic in viola, con il club che comincia a studiare le alternative

In casa Fiorentina è ancora in dubbio il futuro di Nikola Milenkovic, difensore che piace sempre molto in Europa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero due strade per il serbo: la prima è quella della cessione per una cifra importante che si aggiri intorno ai 20 milioni; la seconda è quella del rinnovo di contratto per un altro, ovvero fino al 2024.

Intanto la Fiorentina sonda il terreno per il possibile sostituto di Milenkovic. Sono tre in particolare i nomi sulla lista di Pradè: Le Normand della Real Sociedad, Vasquez del Genoa e Kuscevic del Palmeiras.