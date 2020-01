L’allenatore della Fiorentina, Iachini, ha parlato al termine della gara vinta contro la Spal: ecco le parole del tecnico viola

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta contro la Spal.

LA GARA – «Abbiamo margini di crescita importanti, stiamo dimostrando lucidità e serenità. Ci dobbiamo conoscere ancora di più, poi magari abbiamo sbagliato qualche cosa per paura e timore. Alcune volte in casa la squadra ha più timore, fuori casa si è più liberi. Erano diversi mesi che non si vinceva più al Franchi».

CHIESA – «Bisogna solo ringraziarlo, capiamo la situazione del momento, viene da un’infortunio alla caviglia, ma sta recuperando la forma migliore. Oggi ha accusato un po’ di più».

VLAHOVIC – «In settimana l’ho visto più affaticato, ma da allenatore io devo preparare una prima e una seconda partita. Nella seconda parte, qualora ce ne fosse stato bisogno, avrei messo in campo Vlahovic per questione di centimetri».