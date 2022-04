Fiorentina, Ikoné: «Voglio migliorare e portare in alto la squadra»

Ikoné, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società viola sul momento e la sua stagione

Ikoné, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società viola sul momento e la sua stagione. Le sue dichiarazioni:

FIORENTINA – «Mi hanno accolto bene e mi sono integrato subito nel gruppo. La Serie A è più tattica della Ligue1. Voglio adattarmi velocemente e portare in alto la Fiorentina. Italiano? Mette intensità in ogni allenamento. E’ molto bravo e sa trasmettere i concetti a noi giocatori. Obiettivi? Voglio guadagnarmi il posto da titolare qui. Inter? Ho fatto una grande azione senza segnare, ci proverò per le prossime volte. Lingua? Sto imparando piano piano per comprendere meglio i miei compagni».