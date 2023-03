Fiorentina, il club si lamenta con Ceferin dopo l’episodio Bianco

Proteste da parte della Fiorentina con Ceferin dopo quanto successo contro il Sivasspor a Bianco: le ultime

Grandi proteste da parte della Fiorentina dopo il pugno subito da Bianco da parte di un tifoso del Sivasspor, che gli ha causato una frattura al naso.

Come riferisce Firenzeviola, il club ha subito chiamato Ceferin per farsi sentire e per chiedere immediati provvedimenti e delucidazioni. Successivamente è stato fatto lo stesso anche con l’ECA.