Fiorentina, incontro Barone-Ghirelli per la seconda squadra: i dettagli

Fiorentina, incontro tra Barone e Ghirelli. Il presidente della Lega Pro poi commenta: «I viola vogliono fare la seconda squadra»

Incontro interlocutorio tra Joe Barone e Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro sul tema delle seconde squadre. Ghirelli è stato poi intervistato ai microfoni di Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue dichiarazioni: «La seconda squadra? La Fiorentina deciso di farla per incrementare i giovani per la nazionale italiana. Lo stadio? Non solo. Cercano di realizzare strutture che consentano di sostenere il processo di crescita della Fiorentina. E’ un imprenditore che cerca di costruire ciò che serve: le infrastrutture che garantiscano un futuro all’Italia e alla Fiorentina. Il bilancio della nuova proprietà? Non solo è positivo, c’è una sensibilità e una voglia di fare incredibili. Dimostra che c’è stato un lavoro sul territorio notevole. Fa vedere molto bene il futuro».