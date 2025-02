Fiorentina, notte in ospedale per Moise Kean: dopo la paura il sospiro di sollievo, ecco come sta

Fiorentina, le condizioni di Moise Kean dopo l’infortunio contro il Verona: i primi esami medici fanno tirare un sospiro di sollievo

Dopo alcuni minuti di paura al Bentegodi, la Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Moise Kean. Nella sconfitta di ieri contro il Verona l’attaccante viola ha spaventato i suoi tifosi dopo essere andato a terra dopo il contatto fortuito con Dawidowicz che lo ha colpito alla testa con una ginocchiata. uscito in barella dal campo tra il silenzio dei tifosi in apprensione e poi con un applauso di vicinanza.

Come riportato dal Corriere dello Sport la prima prognosi per l’attaccante, rimasto a Verona sotto osservazione in ospedale, è di trauma cranico: i primi esami però sono negativi e fanno tirare un sospiro di sollievo. Possibile già oggi le dimissioni dall’ospedale e il rientro a Firenze, dove sarà però sottoposto a nuovi esami.