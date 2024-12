Fiorentina Inter, Inzaghi nella storia? Se vince può scrivere un nuovo record nella storia nerazzurra

Fiorentina Inter, Simone Inzaghi entra nella storia? Se il tecnico oggi vince può scrivere un clamoroso record nella storia dell’Inter

Manca poco a Fiorentina Inter, match di Serie A che andrà in scena stasera allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Simone Inzaghi può scrivere, in caso di vittoria, un grande record. Secondo quanto riportato da Tuttosport, da quando il tecnico siede sulla panchina dell’Inter, ha sempre ottenuto i tre punti quando ha affrontato i viola in trasferta.

Se dovesse riuscire a ripetere l’impresa anche oggi, l’Inter diventerebbe la prima squadra del nostro campionato capace di cinque successi di seguito in casa della Fiorentina. Non sembra un incontro così facile però, visto il grande stato di forma dai toscani. Il tecnico nerazzurro lo sa ed è pronto alla battaglia: è pronto a entrare nella storia?