Fiorentina, Italiano: «I tifosi devono capire questo»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia sul Parma. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Do lo stesso peso al brutto primo tempo e alla grande reazione, senza la quale non superavamo il turno. Sui singoli? È da un bel po’ che Christensen insieme a Maxime Lopez e Arthur, così come altri, ha un atteggiamento diverso. Fischi? Lo stadio stava per abbandonarci, poi si è ricreato entusiasmo. Dobbiamo capire che quando siamo tutti uniti possiamo ribaltare i risultati e vincere le partite».