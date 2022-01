Fiorentina, Italiano: «Dobbiamo continuare sull’onda dell’entusiasmo di Napoli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato prima della sfida contro il Genoa: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Italiano ha parlato prima di Fiorentina-Genoa.

COPPA ITALIA – «Quando succede un passo falso come quello di Torino non vedi l’ora di reagire e lo abbiamo fatto alla grande contro il Napoli. Abbiamo avuto un atteggiamento da squadra e abbiamo superato il turno. Sappiamo che gli errori di Torino devono però essere evitati».

GENOA – «Oggi torniamo in casa e dobbiamo trovare la vittoria dopo tre turni di stop. In casa siamo riusciti spesso a farlo e speriamo che l’entusiasmo di Napoli ci spinga a dare di più per fare nostri i tre punti».