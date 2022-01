Fiorentina, Italiano: «Fuori casa ci manca qualcosa. L’assenza di Vlahovic ha pesato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita contro il Cagliari: le parole

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Cagliari.

PRESTAZIONE – «In questo momento penso che manchi qualcosa lontano dal Franchi, a livello psicologico aggrediamo le partite in maniera diversa anche se oggi siamo partiti molto bene, l’occasione di Bonaventura poi il rigore, se avessimo indirizzato la gara forse poteva cambiare qualcosa. C’era anche la voglia di vincere del Cagliari, ma siamo stati bravi comunque a pareggiare. Abbiamo creato anche qualche presupposto per creare gol però portiamo via un punto e ovviamo lavorare ancora tanto».

ASSENZE – «Abbiamo sentito l’assenza di Vlahovic e Saponara, abbiamo il terminale offensivo che dalla prima giornata viene a mancare. Un giocatore come Saponara che era in grande forma, ho preferito dare spazio ai nuovi arrivati per cercare di far prendere confidenza con i compagni e con il campionato. Non aver perso oggi per noi è importante, la squadra ha fatto un’ottima prestazione. Sono contento».

NUOVI ARRIVATI – «Ikonè? Bisogna dargli tempo per capire il tutto, è un ragazzo che fa tante domande e che ha voglia di entrare nei nostri meccanismi. Si passa attraverso questo, il ragazzo ha qualità».

