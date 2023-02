Fiorentina, Italiano: «Nico Gonzalez sarà multato per la serata in discoteca dopo la Juve»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Braga

PAROLE – «Nico in discoteca dopo la Juve? Penso che si debba avere la capacità di far rientrare qualsiasi problema. Nico verrà multato da un codice interno, sa di aver sbagliato e tutto è rientrato. Quando si chiede scusa si va avanti e pensare ai prossimi obiettivi. E’ un ragazzo che quando è al 100% sotto l’aspetto mentale e fisico ci può dare qualcosa di diverso e noi lo vogliamo in queste condizioni in vista degli impegni che contano e i giocatori veri devono fare la differenza».