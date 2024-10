Fiorentina, Kean non parte con la squadra per la trasferta col Genoa, le ultime

Brutte notizie per la Fiorentina: Moise Kean non è partito con il resto della squadra per la trasferta dei viola contro il Genoa

Brutte notizie per Palladino e la Fiorentina, in vista della trasferta di domani con il Genoa: Moise Kean non è partito con il resto della squadra verso Genova.

Già domenica aveva stretto i denti per finire la partita con la Roma visti i problemi alla caviglia. Come riportato da FirenzeViola.it, il calciatore ha lasciato Firenze, ma senza seguire la squadra nel capoluogo ligure.