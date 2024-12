Fiorentina consolazione Kean: va in doppia cifra, il primo azzurro a riuscirci dopo... un suo ex compagno

Fiorentina, non ha portato alla vittoria, ma Moise Kean raggiunge la doppia cifra in Serie A: ai viola non capitava un italiano a 10 reti dal 2019-20

Nella sconfitta della Fiorentina contro l’Udinese c’è una piccola consolazione per i viola nel gol di Moise Kean: l’attaccante con la sua rete raggiunge la doppia cifra in Serie A, con 10 in 16 partite.

A Firenze non si vedeva un calciatore italiano andare in doppia cifra dal 2019-20, come riportato da Opta, quando il suo ex compagno poi alla Juve Federico Chiesa in quella stagione fece dieci gol.