Mckennie, la Fiorentina continua a tenerlo d’occhio, ma lui RIFIUTA di andare a giocare in QUELLA SQUADRA

Weston McKennie tra l’interesse della Fiorentina e il rifiuto a diversi club. Le ultime sul centrocampista in uscita dalla Juve

Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Weston McKennie, nel mirino della Fiorentina, che è in uscita dalla Juve poiché non rientra nei piani di Thiago Motta.

PAROLE – «McKennie ha rifiutato alcune proposte perché le riteneva provenienti da campionati che, secondo lui, non hanno appeal, non in quanto campionati, ma in quanto società. E infatti ha detto no a diverse squadre, soprattutto sapete bene l’Aston Villa, nell’ambito della famosa operazione Douglas Luiz e poi infatti è entrato Barrenechea.

Ha detto no alla Turchia, ha detto no per ora agli Stati Uniti, ha detto no a qualsiasi cosa, ma perché è sempre colpa degli altri? Ma perché l’agente non ci mette la faccia anche quando deve sbloccarle le situazione, non soltanto quando deve presentarsi alla cassa per incassare le commissioni, per incassare tutto il resto?».