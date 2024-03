Fiorentina-Milan, Beltran si prende 5 in pagella…

Tutti i numeri e le statistiche sulla prestazione di Lucas Beltran in Fiorentina-Milan. I dettagli in merito

Il momento no della Fiorentina prosegue e il Milan è riuscito a strappare i 3 punti al Franchi, obbligando i viola a un’altra sconfitta. Sono solo due i successi per Italiano nel 2024, una situazione che sta pesando in classifica.

Sul piano delle valutazioni individuali, ecco le maggiori contraddizioni guardando i giudizi del Corriere della Sera e de La Gazzetta dello Sport.



TERRACCIANO – Prende 7,5 dal quotidiano sportivo, decisamente il migliore dei suoi: «Un tempo da chiamare Spalletti, respinge Chuk e Tomori, due volte Leao. Dice no anche a Florenzi e sui gol… che cosa vuoi fare?». Il quotidiano generalista lo abbassa di un voto: «Il ko non è colpa sua: nel primo tempo para tutto su Giroud, Chukwueze e Leao».

IKONÉ – Altri voti, ma stessa differenza. Gazzetta col 7: «Viene da Bondy come Mbappé e le lezioni di dribbling si vedono: bella palla a Belotti, salta Florenzi, crossa da destra, calcia. Manca la mira». Per il Corriere non va oltre il 6: «Non rende inoperosa la serata di Florenzi. Sa accelerare e, all’occorrenza, inventare».

BELTRAN – Il caso è davvero clamoroso. Il Corriere della Sera lo ritiene meritevole del 6,5: «Gara di sostanza». Decisamente più circostanziata la valutazione della Rosea, che lo boccia col 5: «Un suo coetaneo fa notizia perché va a vivere da solo a 2000 metri? Ecco, nel primo tempo è isolato anche lui: mai visto. Poi torna tra noi: assist a Duncan».

BELOTTI – «L’occasione buona passa dopo 26 minuti: solo con Maignan, gli tira amorevolmente addosso. Meglio il tiro del secondo tempo, ma Mike è marziano»: un giudizio da 5,5 per Gazzetta. Il Corriere lo alza di un voto: «Ingaggia un duello personale con Maignan, che in due occasioni si supera per neutralizzarlo. Generoso, ci prova fino all’ultimo».

