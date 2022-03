Fiorentina, missione Odriozola: club a lavoro per trattenere lo spagnolo

Calciomercato Fiorentina: i viola vogliono trattenere Odriozola e lavorano per convincere il Real Madrid

Alvaro Odriozola ha convinto tutti alla Fiorentina e adesso il prestito secco dal Real Madrid rischia di diventare un condanna. I viola vogliono trattenere il terzino destro, ma i Blancos al momento sembrano non voler sentire ragioni.

Come riportato da La Nazione, il club toscano è lavoro per cercare una soluzione. L’intenzione sarebbe quella di allungare il prestito e cercare di inserire una clausola che possa aprire uno spiraglio per la permanenza di Odriozola. Un riscatto, insomma, da esercitare nel caso in cui il Real Madrid decidesse di fare a meno dello spagnolo.