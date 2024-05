Fiorentina, Zola: «Vi dico la mia favorita per la vittoria della Conference League. Sarà un ambiente infuocato»

Gianfranco Zola è intervenuto per dichiarare chi per lui parte favorita nella finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos

Gianfraco Zola, ex attaccante nonché attuale vicepresidente della Serie C, ha parlato a Radio Firenzeviola per parlare della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos.

FAVORITI – «Per quanto riguarda la Fiorentina, la vedo favorita. Ma non ha un compito semplice, gioca contro l’Olympiacos in casa loro. L’ambiente sarà infuocato, però la Fiorentina ha maggiore spessore sia tecnico che tattico. Italiano mi piace tantissimo, sicuramente arriveranno preparati. Le finali poi hanno una loro storia»