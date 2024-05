Fiorentina Olympiakos, Rodinei: «È importante restare noi stessi. Sulla Viola dico questo»

Rdoinei, terzino dell’Olympiakos, ha parlato della sfida tra i greci e la Fiorentina valevole per la finale di Conference League

Rodinei Marcelo de Almeida, giocatore dell’Olympiakos, ha raccontato come sarà secondo lui la finale di Conference League contro la Fiorentina in conferenza stampa.

FINALE – «Non è la mia prima finale, è vero, ho giocato anche in Libertadores. Sono d’accordissimo con l’allenatore che non dobbiamo cambiare per la finale. La Copa Libertadores è un’altra cosa e non è stata facile affrontarla ma questa è un’altra esperienza. È importante restare noi stessi»

RICORDO – «Non ricordo un momento particolare perché dal momento in cui indossi questa maglia ogni momento è speciale. Ciò che conta è arrivare pronti alla finale»

SUDAMERICA – «Siamo undici contro undici indipendentemente dalla nazionalità dell’avversario. Loro hanno molti argentini, anche noi qualcuno, io sono brasiliano, ma non importa di che nazionalità sono i giocatori, importa che ci divertiamo in campo. È una finale, siamo undici contro undici, siano essi brasiliani, greci, italiani, inglesi o argentini»

PARTITE – «Mi sento molto bene e anche molto felice per avere questi numeri a 32 anni, aiutando i miei compagni. Non contano i minuti che giochi, ma che quando sei in campo dai il tuo contributo. Per me è questo che vale, che i miei compagni possano contare sempre su di me«

Sarà la prima finale europea per l’Olympiacos.

“Vero, però sappiamo anche di aver un allenatore che sa come si vince una coppa europea, dato che ha vinto l’Europa League. Ci approcciamo alla finale con molta umiltà, con lo stesso merito che ha la Fiorentina. Il fatto di avere un allenatore come Mendilibar dalla nostra parte è un vantaggio, chiaro”.

Conosce i sudamericani della Fiorentina?

“Guardo spesso le partite della Fiorentina perché mi piace analizzare le squadre che affronteremo. Hanno dei brasiliani interessanti ma anche noi, entrambe abbiamo la qualità per arrivare in finale”.