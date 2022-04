Fiorentina, operazione ok per Castrovilli: «Punto già al rientro» – FOTO

Operazione ok per il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, che punta già il rientro sul terreno di gioco

Gaetano Castrovilli è stato operato dopo la rottura del crociato. Intervento perfettamente riuscito per il centrocampista della Fiorentina, che non vede l’ora di tornare in campo.

IL MESSAGGIO – «Operazione riuscita. E da oggi inizio già a contare i giorni che mancano al mio rientro. Del resto, non è forte chi non cade, ma chi, cadendo, ha la forza di rialzarsi. Ad maiora! #ForzaViola e grazie ancora a tutti per i messaggi di supporto».