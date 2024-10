Fiorentina, Palladino sotto osservazione da Commisso

I viola cercano il riscatto e la svolta stagione nella sfida di Conference League contro i The New Saints

Ad essere sinceri, tutti si aspettavano qualcosa in più dalla Fiorentina. La qualificazione alla Conference League per il rotto della cuffia e un avvio in campionato da 7 punti in 6 partite non sono quel biglietto da visita che Palladino si aspettava di avere prima della sua nona gara in viola.

A parte la pesante vittoria con la Lazio, la Fiorentina non ha mai vinto quest’anno avendo battuto la Puskas Academy ai playoff solo dopo i tiri dal dischetto. Sarà proprio la Conference a rappresentare la possibile svolta stagionale.

Prima di affrontare Milan e Lecce in trasferta, due impegni tutt’altro che banali, gli uomini di Palladino sfideranno i The New Saints questa sera in Conference League e una vittoria potrebbe dare morale nonostante la caratura dell’avversario sia molto inferiore.

In tribuna ci sarà anche Rocco Commisso, consapevole del difficile inizio della Fiorentina, mentre in campo spazio al turnover: Ikoné e Sottil agiranno alle spalle di Beltran mentre a centrocampo chance dal primo per Adli.