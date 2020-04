Fiorentina, Pulgar: «Commisso è come un padre per noi»

Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina, racconta la figura di Rocco Commisso: ecco le parole del cileno

Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina, ha raccontato la sua visione di Rocco Commisso in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Un ritratto davvero positivo, con grande fiducia anche per il futuro dei viola.

«Commisso ha un attaccamento alla squadra unico, per noi è come un padre. Non manca tantissimo per lottare in chiave europea. La squadra è già forte. Con qualche piccolo innesto potremo toglierci diverse soddisfazioni».