Fiorentina, quanti gol subiti: ora Italiano deve sistemare la difesa

La Fiorentina subisce troppi gol, ora l’allenatore Italiano deve registrare al meglio la difesa

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, nonostante la sconfitta di sabato contro il Sassuolo, è ancora in piena corsa per un posto in Europa. Ma, come riportato da Tuttosport, se l’attacco ha già dimenticato l’addio di Vlahovic grazie al duo Piatek-Cabral, la difesa viola fa ancora acqua.

Sono già 36 i gol subiti dalla Fiorentina e da inizio 2022 solo nell’1-0 contro l’Atalanta la porta è rimasta inviolata. Italiano dovrà quindi registrare la difesa e dare alla squadra maggior equilibrio.