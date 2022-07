Fiorentina, rebus Milenkovic: ora il difensore può anche restare in viola

La Fiorentina deve fare i conti con il futuro di Milenkovic che è ancora in bilico. Le offerte scarseggiano e ora potrebbe anche restare in viola

La Fiorentina deve sistemare la questione legata a Nikola Milenkovic. Il difensore ha rinnovato lo scorso anno fino al 2028, con la promessa verbale da parte del club di cederlo questa estate in caso di un’offerta congrua; ovvero circa 15 milioni. Offerta, però, che non è ancora arrivata. Dal canto loro, Barone e Italiano hanno fatto sentire tutto il loro affetto al difensore provando a fargli cambiare idea sulla partenza.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a breve la Fiorentina prenderà una decisione definitiva per non cominciare la stagione con il futuro di Milenkovic ancora in bilico. E in questa prospettiva, il serbo potrebbe ora anche restare in viola per un’altra stagione.