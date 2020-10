Fiorentina-Sampdoria: ok della Regione, sì a 1000 spettatori

Fiorentina Sampdoria ha ricevuto l’ok della Regione per aprire lo stadio Franchi a 1000 spettatori. Il comunicato

La Regione Toscana ha autorizzato l’accesso allo stadio Artemio Franchi di 1000 spettatori in occasione di Fiorentina-Sampdporia.

L’ordinanza è stata firmata dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e prevede che gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto, sia al chiuso che all’aperto.

Sempre secondo l’ordinanza l’acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie, che il giorno dell’evento dovranno restare chiuse. Il titolo di accesso, in ogni caso, deve essere nominale con assegnazione preventiva del posto a sedere numerato. Anche gli accrediti emessi a favore di categorie specifiche (stampa, disabili, sponsor, etc.) saranno gestiti nominalmente.