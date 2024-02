Fiorentina, caos in comune per il futuro del Franchi

É scontro nel comune di Firenze tra maggioranza e opposizione in giunta sui lavori dello stadio Franchi della Fiorentina

Il tema della ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi rimane al centro del dibattito tra Fiorentina e comune di Firenze. Come riportato da La Nazione, il giornale locale, è scontro in giunta tra l’assessore allo sport Cosimo Guccione, e Massimiliano Piccioli, rappresentante della lista civica Firenze Democratica. Di seguito il botta e risposta tra i due.

PICCIOLI – «Continuo a vedere a vedere molto fumo su questo intervento. Non vorrei che fosse la tattica della palla lunga e pedalare per arrivare a scavalcare la campagna elettorale, per poi non combinare niente. Spero di sbagliarmi, soprattutto per i residenti del Quartiere 2 che ormai da troppi anni chiedono più rispetto per il loro territorio durante le partite. Quello che mi preoccupa è la mancanza di dialogo con Fiorentina e governo, ed anche per la mancanza di certezze sui fondi che mancano per Padovani e Franchi, ma anche sui fondi esistenti».

GUCCIONE – «Ad oggi il quadro economico dell’intervento prevede finanziamenti per circa 150 milioni di euro. Le opere previste nel corpo principale e nel primo stralcio opzionale sono articolate in funzione del finanziamento ad oggi presente. Con questi finanziamenti e questi interventi è possibile riqualificare lo stadio e renderlo agibile per gli eventi sportivi e non solo. Stadio Padovani? con il finanziamento da 10 milioni di euro è prevista la riqualificazione dell’impianto sportivo fino ad una capienza di 7-8mila posti. Durante la procedura di gara in corso era già stato richiesto di proporre ancorché per lotti successivi una soluzione fino a 15.000 posti e oggi stiamo verificando anche una soluzione fino a 18.000 posti. Non è necessario avere individuato ad oggi il finanziamento mancante».