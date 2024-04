Fiorentina Viktoria Plzen, Bertoni: «Nico Gonzalez decisivo»

Daniel Bertoni, ex Fiorentina, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per presentare la sfida con il Viktoria Plzen

L’ISPIRAZIONE – «L’esempio migliore e più recente arriva dalla Champions League ed è quello del Borussia Dortmund contro l’Atletico Madrid. Gli spagnoli sanno difendersi benissimo e poi ripartire in contropiede. I tedeschi però si sono mossi sul fronte d’attacco talmente bene che hanno rotto gli schemi avversari. É stato perfetto il modo in cui gli attaccanti scattavano indietro e uscivano dalla marcatura dei difensori per dare spazio ai centrocampisti che arrivavano da dietro. Loro sono l’esempio»

A CHI NON PUO’ RINUNCIARE LA VIOLA – «A Bonaventura che è intelligente, ha ottimi piedi e può arrivare lui stesso al gol. Anche i suoi movimenti sono determinanti».

BELTRAN TREQUARTISTA – «Sì perché ha più contatto con il pallone. Quando riuscirà a sorprendere maggiormente gli avversari, farà tanti gol anche da quella posizione. Sta capendo sempre meglio il ruolo e quello che gli viene chiesto dall’allenatore».

NICO GONZALEZ – «Nico ha le qualità per diventare sempre decisivo, con le sue giocate ma anche di testa. In generale e in futuro, io lo vedrei bene pure come seconda punta».

ITALIANO E I CALCI DA FERMO – «Sono una soluzione fondamentale e in rosa ha dei calciatori che possono risolverla su punizione. Nella mia Fiorentina c’ero io così come Antognoni e Passarella e tante volte abbiamo vinto le gare in questo modo. E poi sarà importantissimo calciare da fuori, come sa fare ad esempio Mandragora, perché il Viktoria Plzen è molto chiuso e sono degli specialisti della fase arretrata».