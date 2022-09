Fiorentina, Viviano: «Stasera un bel test per loro»

Le parole di Viviano in vista della partita della Fiorentina contro il Basaksehir: «Momento di difficoltà, ma sarà un bel test»

Emiliano Viviano, attuale portiere del Karagumruk, ha parlato al Corriere Fiorentino in vista della sfida di Conference League tra Fiorentina e Basaksehir. Di seguito le sue parole.

TEST – «Per la Fiorentina oggi sarà un bel test. Siamo comunque alla seconda gara del girone e nulla sarà perduto. È vero, la Fiorentina sta faticando a livello di risultati e sta avendo qualche black out, ma è anche vero che ci sono state gare in cui avrebbe meritato di vincere. Penso a quella con la Juventus per esempio, ma anche a quella con lo stesso Riga in Europa. Però, ripeto, stasera sarà un bel test che sono curioso di vedere. Loro sono secondi in classifica non per caso e sono un squadra vera».

BASAKSEHIR – «Sono una squadra solida, che gioca bene e che, per adesso, ha subìto zero gol in campionato. È una società nuova, nata pochi anni fa, che ha già vinto un campionato turco e che conta diverse partecipazioni in Europa».

AMBIENTE – «Non è il solito clima turco. L’Istanbul Basaksehir è una squadra che non ha molti tifosi, proprio perché è una squadra giovane. Anche se immagino che allo stadio ci andranno appassionati di altre squadre turche, curiosi di assistere a questo match europeo».

DIFFICOLTÁ FIORENTINA – «Si fa sempre molto presto a parlare di crisi. Io credo che si debba avere pazienza e cercare di tenere un certo equilibrio di giudizio. La società, l’allenatore e la squadra meritano fiducia e hanno crediti per quello che hanno fatto nella scorsa stagione. Certo, siamo tutti affamati di risultati, ma questa squadra merita pazienza».