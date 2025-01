Flachi: «Scudetto? Quella squadra potrebbe sorprendere tutti nonostante i pronostici. Sulla Nazionale...»

Flachi, ex giocatore della Sampdoria, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Nazionale e la lotta per vincere lo Scudetto

Sotto Napoli, Inter e Atalanta faticano Juve e Milan. E’ sorpreso da tali difficoltà?

«Sicuramente sì, visto le aspettative. Però penso che a gennaio la Juve come dicevo potrebbe aver fatto un passo avanti importante con gli ultimi tre acquisti arrivati. Non me l’aspettavo, come non me l’aspettavo anche dalla Roma all’inizio. Ma il calcio è bello anche per questo, a volte delle società non vanno bene e lasciano spazio ad altre sorprese, come può essere la Fiorentina o la Lazio che possono inserirsi ed andare a creare problemi alle altre»

Concludiamo con uno sguardo verso la Nazionale. Dopo un europeo difficile ora Spalletti sembra aver ritrovato la giusta via, cosa si aspetta nel 2025 dagli azzurri?

«Beh…io penso che Spalletti stia facendo un grande lavoro ora. Dopo l’europeo ha riportato quell’entusiasmo che serviva alla Nazionale e all’Italia. L’Italia ha bisogno del calcio, l’uscita dai mondiali e l’eliminazione dagli ultimi europei avevano spento un po’ questo entusiasmo. Abbiamo tanti risultati positivi nell’atletica o nel tennis, ma il calcio si sà, è lo sport numero uno a livello nazionale e ci piacerebbe ritornare a dei livelli importanti. C’è bisogno di riportare quella voglia e quell’entusiasmo per la nazionale»