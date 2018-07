Inter, casting terzini: Vrsaljko è in pole

L’Inter ora cerca un nuovo terzino destro. Florenzi, Zappacosta, Aleix Vidal e Darmian sempre in lista ma Vrsaljko è in pole

L’Inter ha ingaggiato 5 nuovi calciatori. Spalletti ha a disposizione due squadre ma ora manca uno degli ultimi tasselli: il terzino destro. Bisogna coprire il vuoto lasciato da Joao Cancelo e, secondo Il Corriere dello Sport, al momento Sime Vrsaljko è in pole per vestire la maglia nerazzurra. I nerazzurri continuano a seguire Davide Zappacosta, Aleix Vidal, Matteo Darmian e Alessandro Florenzi, ma il prediletto sembra essere il terzino titolare della Croazia, grande protagonista ai Mondiali ma anche durante l’anno con il suo Atletico Madrid.

Per Vrasljko, grande amico del neo nerazzurro Politano, Ausilio ha chiesto all’Atletico Madrid il prestito con diritto di riscatto, ma, come per Malcom, il club non vuole cedere il suo giocatore a quelle condizioni. Il terzino però vorrebbe cambiare aria e sarebbe contento di tornare in Italia. L’Atletico valuta Vrsaljko 25 milioni di euro e per il momento prende in considerazione solo offerte per la cessione a titolo definitivo. L’agente del giocatore è a lavoro soprattutto sul mercato italiano: oltre all’Inter ci sono anche Napoli e Roma, ma in questo momento la pista nerazzurra sembra essere quella più calda.