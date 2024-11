Fofana: «Non è stato un buon Milan, ma la cosa più importante oggi erano i tre punti»

Le parole di Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri contro il Monza

Youssouf Fofana ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Monza. Di seguito le parole del centrocampista rossonero.

«Non è stato un buon Milan, ma col Milan è stato un bel Milan ma non abbiamo vinto. Alla fine la cosa più importante è vincere, siamo felici per questo. Non è un sogno. Il sogno è stato diventare professionista, ora è un lavoro. Il Real ha vinto un sacco di Champions, ma non importa. Noi dobbiamo mettere tutto in campo».