Fonseca, le prossime 3 sono decisive: il rischio esonero c'è

In casa Milan tiene banco la questione Fonseca: le prossime tre sfide sono già decisive e il rischio di esonero è reale

Come riportato da Tuttosport, le prossime tre partite contro Venezia, Liverpool e Inter saranno praticamente decisive per il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Il club spera in una svolta ma non intende perdere altro terreno in particolare da Inter e Juve.

Per questo, e per non farsi cogliere impreparati, sono già stati dall’area tecnica del club 4 allenatori: i due italiani Allegri e Sarri e i due stranieri Tuchel e Conceicao, quest’ultimo peraltro già cercato in estate prima di virare su Fonseca.

