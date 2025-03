Fonseca, testata all’arbitro nell’ultimo turno di Ligue 1: ora rischia una lunghissima squalifica – VIDEO

Un momento di follia che rischia di costare carissimo a Paulo Fonseca: l’ex tecnico del Milan, ora in forza al Lione, ieri è stato protagonista di un brutto gesto durante Lione-Brest, vinta dai suoi per 2-1.

After Marseille president Pablo Longoria called Ligue 1 referees corrupt last weekend, Lyon coach Paulo Fonseca steps onto pitch and pushes head into Referee’s after getting 🟥. Reports suggesting he could get a 7 month ban. We might have a problem here

