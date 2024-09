Fonseca Milan: «Sempre bello giocare davanti ai nostri tifosi; Rafa DECISIVO? Ecco cosa mi aspetto»

Le parole di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, prima del calcio d’inizio della partita di Champions League dei rossoneri contro il Liverpool

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Milan-Liverpool. Di seguito le sue parole.

DEBUTTO – «Sempre bello giocare qui con i nostri tifosi, il loro sostegno è molto importante. ritornare qui per iniziare la Champions League è sempre emozionante. È una grande partita contro grande squadra, ci aspettiamo di fare una buona partita per rendere orgogliosi i nostri tifosi»

PIANO GARA – «Penso che la struttura è importante ma non è la cosa più importante. Abbiamo intenzioni chiare. Penso che i giocatori nuovi non le cambino. Mi è piaciuta l’ultima partita. Sarà una gara diversa perché l’avversario è diverso. Vogliamo fare il nostro gioco con un collettivo forte. Per vincere le partite bisogna avere un collettivo forte».

SE SARA’ LA NOTTE DI LEAO – «Abbiamo avuto questa possibilità di preservare Rafa e Reijnders. Queste sono partite in cui le motivazioni dei giocatori sono molto alte. Rafa ha sempre fatto bene in Champions, aspettiamo che possa essere decisivo oggi. Penso sia una partita perché rafa possa fare una buona gara».

