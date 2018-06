Formazione Perù 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Ricardo Gareca

Gareca tenta l’impresa con il Perù. Il Perù si affida al suo allenatore argentino, autore di diverse imprese nella sua carriera da tecnico, per ottenere il pass qualificazione al Mondiale in un gruppo che comprende Danimarca, Francia e Australia. Il gruppo dei Mondiali dei peruviani non è impossibile e la Nazionale peruviana può combattere, sulla carta, per il secondo posto, insieme a Danimarca e Australia. La Francia appare imprendibile per le altre tre nazionali ma l’argentino Gareca, con il suo 4-2-3-1 con Flores, Peña, Farfan alle spalle di Carrillo, passato al Watford quest’anno.

Ct Perù: Ricardo Gareca

Ricardo Alberto Gareca Nardi è il commissario tecnico del Perù. La nazionale peruviana ha scelto di affidarsi a un allenatore argentino per il Mondiale 2018. Gareca è stato anche un calciatore, di ruolo attaccante ed è soprannominato El Tigre e ha giocato, fra le altre con le maglie di Boca Juniors e River Plate. Da allenatore ha guidato tanti club sudamericani e ha lasciato il segno in Argentina vincendo 3 tornei con il Velez Sarsfield, un campionato peruviano, un campionato di B con il Talleres e una Copa Conmebol nel 1999. E’ alla guida del Perù dal 2015.

Formazione Perù 2018: i titolari ai Mondiali

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Rodriguez, Araujo, Trauco; Yotun, Tapia; Flores, Peña, Farfan; Carrillo. Commissario tecnico:Ricardo Gareca

Convocati Perù 2018: la rosa di Gareca

Portieri: Gallese (Veracruz), Caceda (Veracruz), José Carvallo (UTC)

Difensori: A. Rodriguez (Junior), C.Ramos (Veracruz), Advincula (BUAP), Corzo (Universitario de Deportes), Trauco (Flamengo), M. Araujo (Alianza Lima), Abram (Vélez Sarsfield), Loyola (Melgar), Santamaria (Puebla)

Centrocampisti: Yotun (Orlando City), Cueva (San Paolo), Hurtado (Vitoria de Guimaraes), Tapia (Feyenoord), Flores (AaB), Andy Polo (Portland Timbers), Aquino (BUAP), Peña (Granada), Cartagena (Veracruz)

Attaccanti: Farfan (Lokomotiv Mosca), André Carrillo (Watford), Raúl Ruidíaz (Morelia)

Commissario tecnico: Ricardo Gareca