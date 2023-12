Formazioni ufficiali Fiorentina-Torino, le scelte dei due tecnici

Alle 18:30 scenderanno in campo Fiorentina e Torino per la 18esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali

Alle 18:30 scenderanno in campo Fiorentina e Torino al Franchi per la sfida valida per la 18esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Beltran. All. Italiano

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Pellegri, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.