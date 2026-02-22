Milan News
Formazioni ufficiali Milan Parma, le scelte di Allegri e Cuesta per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Milan Parma: le scelte di Allegri e Cuesta per la partita del 26 ° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Milan Parma per la sfida valevole per il 26° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Allegri e Cuesta.
Le scelte ufficiali: le formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, Gabbia, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. All. Allegri
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Ordonez, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Jensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mena Martinez. All. Cuesta
