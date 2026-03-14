Formazioni ufficiali Napoli Lecce: le scelte di Conte e Di Francesco per il match di Serie A, valido per la 29ª giornata 2025/26

La Serie A regala un incrocio dalle grandi motivazioni. Allo Stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Lecce si affrontano in un match cruciale per i rispettivi obiettivi stagionali. Entrambe le formazioni si presentano a questo delicato appuntamento attraversando un momento di forma decisamente positivo e incoraggiante.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le ambizioni del Napoli di Conte

I padroni di casa, guidati dall’intensità tattica di Antonio Conte, scendono in campo con un obiettivo chiaro: centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo i preziosi successi ottenuti contro il Verona e il Torino, gli azzurri vogliono sfruttare il fattore campo per continuare a scalare le posizioni di vertice e avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione in Champions League. Il ricordo della gara d’andata, inoltre, sorride ai partenopei: in quell’occasione, il Napoli si impose di misura per 0-1 in trasferta grazie a una rete decisiva siglata da Anguissa.

La fame di salvezza del Lecce

Dall’altra parte del rettangolo verde, il Lecce di mister Eusebio Di Francesco non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale. I giallorossi sono reduci da una pesantissima e fondamentale vittoria nell’ultimo turno contro la Cremonese, un risultato che ha permesso loro di respirare e allontanarsi temporaneamente dalla zona retrocessione.

I salentini sperano di strappare un risultato positivo anche in un catino storicamente ostico come il Maradona. Nel corso di questo campionato, del resto, la squadra pugliese ha ampiamente dimostrato di saper vendere cara la pelle nelle trasferte più complesse: lo certificano il prezioso pareggio strappato all’Allianz Stadium contro la Juventus e le sconfitte arrivate solamente di misura a San Siro contro corazzate come Milan e Inter.

Le formazioni ufficiali del match

Di seguito le scelte definitive dei due allenatori per il fischio d’inizio:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, A. Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, A. Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

LE TOP NEWS DI OGGI SUL CALCIO (IN AUDIO)