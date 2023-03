Francia, Benzema contro Deschamps: «Buonanotte Didier…»

Le parole di Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, nei confronti di Didier Deschamps. Tutti i dettagli

Karim Benzema, tramite il suo profilo Instagram, ha commentato le parole di Didier Deschamps in merito al suo addio alla nazionale francese. Il ct aveva commentato:

«C’è solo una verità, Karim lo sa bene. Ha seguito un programma individuale e non ero sicuro di averlo al 100% per la prima partita. Quando si è infortunato il nostro medico l’ha portato a fare una risonanza magnetica ed è tornato in albergo a mezzanotte passata. In ogni caso, non si sarebbe potuto allenare prima del 10 dicembre. Gli avevo detto che non c’era fretta, che poteva organizzare il suo ritorno e quando mi sono svegliato se n’era andato. È stata una sua decisione. Lui stesso mi ha detto che non sarebbe stato pronto. L’ho chiamato dopo il rinnovo del mio contratto per capire la sua predisposizione per le prossime convocazioni e lui mi ha confermato la sua decisione di chiudere la sua carriera internazionale. Non chiedetemi le sue argomentazioni».

Ecco la risposta dell’attaccante del Real Madrid: «Che audace, buonanotte Didier…”», entrambe seguite dall’emoji di un pagliaccio.